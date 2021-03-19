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18:41 (мск), источник: ТАСС

Призер двух Олимпиад тхэквондист Денисенко завершил карьеру

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года и серебряный призер Игр 2016 года по тхэквондо Алексей Денисенко завершил спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Денисенко 27 лет. Помимо медалей Олимпиады он выиграл серебро чемпионата мира 2015 года и бронзу мирового первенства 2019 года. Также спортсмен был бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года.

«Да, он завершил карьеру. Он будет помогать в подготовке олимпийцев к Играм в Токио, а на соревнованиях больше выступать не будет. Он является спортсменом-инструктором, поэтому это его прямые обязанности. Он выигрывал медали на двух Олимпиадах, его опыт и как спарринг-партнера, и как опытного спортсмена очень важен для нас», — сказал Иванов.

Денисенко награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

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