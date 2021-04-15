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09:46 (мск), источник: ТАСС

В Таиланде создадут национальную федерацию русского рукопашного боя

БАНГКОК, 15 апреля. /ТАСС/. Национальная федерация русского рукопашного боя будет создана на территории Таиланда. Об этом в беседе с корр. ТАСС рассказал официальный представитель Международной федерации рукопашного боя (HSIF) в Таиланде и руководитель спортивного клуба «Русич» Олег Кабалинов.

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«В марте у нас состоялась встреча с директором департамента физического воспитания министерства туризма и спорта Ниватом Лимсукнируном, во время которой обсуждались перспективы развития спортивного направления русского рукопашного боя в Таиланде, — рассказал он. — Было заявлено о готовности к совместному развитию и продвижению нового вида спорта на территории королевства». По словам Кабалинова, у него давно была идея организовать в Таиланде обучение виду спорта, «который стоит на защите Российской Федерации».

Руководитель спортивного клуба «Русич» отметил, что занимается продвижением рукопашного боя в Таиланде уже шесть лет. «Активная фаза этого процесса началась примерно три года назад, и сейчас это дает определенные плоды», — отметил он, добавив, что «в Таиланде рукопашный бой, как вид спорта, до этого был неизвестен». Кабалинов пояснил, что рукопашный бой «хорош эффективностью ударов и легким процессом изучения», поэтому в перспективе его могли бы взять на вооружение, например, местные полицейские. «Мы учим не драться, а защищаться, в том числе от холодного и огнестрельного оружия, а также обезвреживать злоумышленников», — продолжил он.

По его словам, сейчас в клубе «Русич» помимо него есть люди, которые могут проводить тренировки. «Пока это россияне, проживающие на территории королевства, но в перспективе тренерами должны стать сами граждане Таиланда, — сказал Кабалинов. — Поэтому стоит задача — переходить на национальный уровень. Другими словам, я занимаюсь подготовкой таиландской сборной по рукопашному бою».

«В июне запланирован чемпионат мира по рукопашному бою и сборная Таиланда едет туда, — заверил специалист. — Таиландская команда впервые выступила в Москве на международном турнире “Кубок Дмитрия Донского”, который состоялся в марте 2020 года, она заняла второе командное место. Нынешняя команда в небольшом составе формируется и она заявилась на турнир, который пройдет с 4 по 8 июня в Узбекистане».

Вместе с тем Кабалинов не исключил возможности проведения подобных соревнований в Таиланде. «Я состою в комитете по развитию рукопашного боя на азиатском направлении. Первым турниром, скорее всего, может стать чемпионат Азии», — подытожил представитель HSIF.

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