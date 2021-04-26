Спортсмены из 30 регионов стали участниками чемпионата России по тайскому боксу

«Тайский бокс — один из самых развивающихся видов единоборств, в следующем году Всемирные игры (IWGA — прим. ТАСС) пройдут в США, в 2023 году наш вид спорта включен в программу Европейских игр. Чемпионат в Кемерове является основным этапом отбора в сборную России», — сказал на открытии соревнований президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин.

Почетными гостями национального чемпионата стали посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, чемпион мира по версии Glory Артем Вахитов, бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд.

«Сегодня в спортивной жизни Кузбасса важный момент. У нас открывается чемпионат России по тайскому боксу, это для нас очень почетно. Желаю всем спортсменам спортивной удачи, а зрителям — насладиться соревнованиями», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приветствуя участников и гостей соревнований.