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15:42 (мск), источник: ТАСС

Спортсмены из 30 регионов стали участниками чемпионата России по тайскому боксу

КЕМЕРОВО, 26 апреля. /ТАСС/. Более 200 спортсменов из 30 регионов стали участниками чемпионата России по тайскому боксу, который открылся в понедельник в Кемерове. Соревнования продлятся до 30 апреля, передает корр. ТАСС с церемонии открытия соревнований.

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«Тайский бокс — один из самых развивающихся видов единоборств, в следующем году Всемирные игры (IWGA — прим. ТАСС) пройдут в США, в 2023 году наш вид спорта включен в программу Европейских игр. Чемпионат в Кемерове является основным этапом отбора в сборную России», — сказал на открытии соревнований президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин.

Почетными гостями национального чемпионата стали посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, чемпион мира по версии Glory Артем Вахитов, бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд.

«Сегодня в спортивной жизни Кузбасса важный момент. У нас открывается чемпионат России по тайскому боксу, это для нас очень почетно. Желаю всем спортсменам спортивной удачи, а зрителям — насладиться соревнованиями», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приветствуя участников и гостей соревнований.

В этом году чемпионат России по тайскому боксу приурочен к 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса и 20-летию основания Федерации тайского бокса Кемеровской области. Бои будут транслироваться на федеральных и региональном каналах.

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