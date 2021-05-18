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23:21 (мск), источник: ТАСС

Харитонов проведет бой по кикбоксингу в Белоруссии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов 12 июня в Белоруссии проведет бой по правилам кикбоксинга против южноафриканца Осборна Мачимана. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: AP 2021

«Сергей проведет бой против Мачимана по правилам К-1 12 июня», — сказал собеседник агентства.

Харитонов является бойцом Bellator, в котором ему предложили бой против француза Чейка Конго.

Харитонов также проводил поединки по боксу и кикбоксингу.

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