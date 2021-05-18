Харитонов проведет бой по кикбоксингу в Белоруссии
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов 12 июня в Белоруссии проведет бой по правилам кикбоксинга против южноафриканца Осборна Мачимана. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов 12 июня в Белоруссии проведет бой по правилам кикбоксинга против южноафриканца Осборна Мачимана. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
«Сергей проведет бой против Мачимана по правилам К-1 12 июня», — сказал собеседник агентства.
Харитонов является бойцом Bellator, в котором ему предложили бой против француза Чейка Конго.
Харитонов также проводил поединки по боксу и кикбоксингу.