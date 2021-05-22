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16:01 (мск), источник: Sport24

Россиянка Чернышева победила на чемпионате Европы по карате в весовой категории до 55 кг

Россиянка Анна Чернышева одержала победу на чемпионате Европы по карате, проходящем в хорватском Порече.

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В финале весовой категории до 55 килограммов в кумите спортсменка из РФ оказалась сильнее немки Яны Мессершмитт.

Бронзовые медали в активе Елены Максимович из Черногории и белоруски Ирины Шарыхиной.

20-летняя Чернышева — серебряный призер молодежного первенства Европы и юношеских Олимпийских игр.

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