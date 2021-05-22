Россиянка Чернышева победила на чемпионате Европы по карате в весовой категории до 55 кг
Россиянка Анна Чернышева одержала победу на чемпионате Европы по карате, проходящем в хорватском Порече.
Россиянка Анна Чернышева одержала победу на чемпионате Европы по карате, проходящем в хорватском Порече.
В финале весовой категории до 55 килограммов в кумите спортсменка из РФ оказалась сильнее немки Яны Мессершмитт.
Бронзовые медали в активе Елены Максимович из Черногории и белоруски Ирины Шарыхиной.
20-летняя Чернышева — серебряный призер молодежного первенства Европы и юношеских Олимпийских игр.