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10:23 (мск), источник: РБК

Первого спортсмена отстранили от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре пропустит Олимпиаду из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Чили.

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Источник: AP 2021
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Тесты чилийки на антиген и ПЦР, взятые у нее по прилету в аэропорт Токио, выявили положительный результат. В этой связи она была помещена на 14-дневный карантин, который не позволит выступить на соревнованиях (пройдут с 24-го по 27 июля).

На 21 июля в Токио выявили 80 случаев заражения коронавирусом среди официальных лиц Олимпийских игр. Об этом на пресс-конференции сообщила глава оргкомитета Сэйко Хасимото.

«В Японию прибыло около 20 тысяч человек. Из прибывших у нас 31 положительный случай, и люди изолированы. Всего у нас около 80 положительных случаев. Мы продолжим систематическое тестирование», — цитирует слова Хасимото телеканал ESPN.

В Токио с 12 июля до 22 августа действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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В связи с ростом заболеваемости (в среднем за последние семь дней выявлялось около 3,2 тыс. новых случаев заражения) Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Японские болельщики будут допущены только на стадионы, расположенные в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не больше 10 тыс. человек. В Токио, где пройдут церемонии открытия/закрытия и большинство соревнований, зрители не будут допущены на мероприятия. Всего же 724 из 750 соревнований Игр пройдут при пустых трибунах.

Также решено отказаться от фан-зон, просмотров на больших экранах и других мероприятий. Это связано с намерением японских властей не допустить распространения заражений коронавирусом.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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