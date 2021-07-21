Первого спортсмена отстранили от участия в Олимпиаде из-за коронавируса
Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре пропустит Олимпиаду
Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре пропустит Олимпиаду
Тесты чилийки на антиген и ПЦР, взятые у нее по прилету в аэропорт Токио, выявили положительный результат. В этой связи она была помещена на 14-дневный карантин, который не позволит выступить на соревнованиях (пройдут с 24-го по 27 июля).
На 21 июля в Токио выявили 80 случаев заражения коронавирусом среди официальных лиц Олимпийских игр. Об этом на
«В Японию прибыло около 20 тысяч человек. Из прибывших у нас 31 положительный случай, и люди изолированы. Всего у нас около 80 положительных случаев. Мы продолжим систематическое тестирование», — цитирует слова Хасимото телеканал ESPN.
В Токио с 12 июля до 22 августа действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации
В связи с ростом заболеваемости (в среднем за последние семь дней выявлялось около 3,2 тыс. новых случаев заражения) Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Японские болельщики будут допущены только на стадионы, расположенные в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не больше 10 тыс. человек. В Токио, где пройдут церемонии открытия/закрытия и большинство соревнований, зрители не будут допущены на мероприятия. Всего же 724 из 750 соревнований Игр пройдут при пустых трибунах.
Также решено отказаться от
Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.