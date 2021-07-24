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20:53 (мск), источник: Sports.Ru

Латвийский дзюдоист пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Латвийский дзюдоист Евгений Бородавко не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

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Как сообщает Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), инфекцию у спортсмена обнаружили перед вылетом в столицу Японии.

Планировалось, что 34-летний Бородавко выступит на Играх в весовой категории до 100 кг.

Ранее сообщалось, что Олимпиаду пропустят российский пловец Илья Бородин и ряд других спортсменов.

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