Латвийский дзюдоист пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
Латвийский дзюдоист Евгений Бородавко не сможет выступить на Олимпиаде в Токио
Латвийский дзюдоист Евгений Бородавко не сможет выступить на Олимпиаде в Токио
Как сообщает Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), инфекцию у спортсмена обнаружили перед вылетом в столицу Японии.
Планировалось, что 34-летний Бородавко выступит на Играх в весовой категории до 100 кг.
Ранее сообщалось, что Олимпиаду пропустят российский пловец Илья Бородин и ряд других спортсменов.