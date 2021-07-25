«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
Украинка Дарья Белодед.
Украинка Дарья Белодед.
Белодед в полуфинале проиграла девушке, которую до старта турнира называла одной из двух главных конкуренток, — японке Фуне Тонаки. Другая главная конкурентка — косоварка Дистрия Красничи в итоге стала олимпийской чемпионкой, победив Тонаки в финале.
Тем более что Даше
Родители Белодед — дзюдоисты: отец, Геннадий Белодед, — двукратный чемпион Европы, мать, Светлана Кузнецова, — победительница молодежного первенства СССР. Они не хотели, чтобы дочь стала дзюдоисткой, отправили ее на художественную гимнастику, но тренер Дарьи ушла на телевидение, охота заниматься гимнастикой отпала, и Белодед приступила к тренировкам по дзюдо.
На родине Даша очень популярна. Что логично, учитывая спортивные результаты и впечатляющие внешние данные. За последние годы Белодед дала несколько масштабных интервью. Мы выбрали самые интересные цитаты.
О сообщениях в директ. «Допустим, я выиграла соревнования. Удивляют люди, которые меня не поздравляют, а пишут “давай познакомимся”. или некоторые пишут: “Ты станешь моей женой”. Вот так тупо сразу пишут: “Ты станешь моей женой”. Ни свидания, ни знакомства — вот так сразу. Красавчики? Нет, чаще всего это не красавчики». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года).
О маме. «С детства привыкла ездить на соревнования с мамой. Она меня первая начала тренировать с 6 лет, а папа — чуть позже, когда мне было лет 11. Мама знает, как меня успокоить, мотивировать, какие слова подобрать. У нас традиция, очень сильная связь». (ua.tribuna.com, март 2020 года).
О кумирах. «Папа — мой главный кумир. Еще Тани Тамура — японская дзюдоистка. Она единственная в истории женского дзюдо обладательница 5 олимпийских медалей и единственная 7-кратная чемпионка мира. Я ею восхищаюсь». (ua.tribuna.com, март 2020 года).
Об умении вкусно готовить. «Я бы открыла свою кондитерскую — люблю печь. Блинчики, панкейки американские, шарлотку яблочную, торты». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года).
«Мне легче, если я голодная, но с меньшим весом, чем если я наемся и увижу большую цифру на весах. Как умудряюсь держать форму? Если я пеку блинчики, то на завтрак съедаю один, максимум два, не съедаю 5−10. Это все для моих родителей. Ем по
Об агрессии на тренировках. «Если меня
О том, как тяжело переносит поражения. «Если
О предложениях подраться в ММА. «После чемпионата мира очень много предложений. Пишут, что за одну встречу по боям без правил заплатят 150 тысяч долларов —
О том, занято ли ее сердце. «Это тема личная. Но парней часто ничего не останавливает, все равно в личные сообщения пишут и пишут (сообщалось, что Белодед встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле и украинским футболистом Денисом Поповым. — Прим. «СЭ») (ua.tribuna.com, март 2020 года).
Об эротических фотосессиях. «Я бы точно не стала участвовать в такой фотосессии. Я спортсменка. У меня есть имя. Меня все знают как спортсменку. Я бы точно не стала таким заниматься». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года).
О своей наглости. «Бываю наглой. Могу влезть в очередь — втупую, [если делают замечание] делаю вид, что не обращаю внимания». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года).
О том, кому отвечает в директе. «Всегда отвечаю на сообщения родителей или маленьких детей, для которых я кумир. Они пишут большие тексты благодарности, что я их мотивирую и они стремятся к моему уровню. Стараюсь всегда обращать внимание на такое». (ua.tribuna.com, март 2020 года).
Об отжиманиях на брусьях. «Раз 60 сделаю». (xsport.ua, май 2020 года).
О том, как произносится ее фамилия
О блогерах, за которыми следит. «Это Настя Ивлеева. Я только ее смотрю, больше особо ни за кем не слежу». (ua.tribuna.com, март 2020 года).
О том, чего не сделает никогда в жизни. «Никогда не закурю». (xsport.ua, май 2020 года).
О том, как долго планирует выступать. «Не хотелось бы сильно затягивать свою карьеру, потому что это ущерб здоровью. В жизни нужно