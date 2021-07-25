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13:37 (мск), источник: ТАСС

Японка Абэ стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 52 кг

В финальной схватке спортсменка победила француженку Амандин Бюшар.

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Источник: AFP 2021

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японская дзюдоистка Ута Абэ победила француженку Амандин Бюшар в финальной схватке в весовой категории до 52 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали итальянка Одетте Джуффрида и британка Челси Джайлс.

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Кузютина завершила участие в турнире во втором круге. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль.
Абэ 21 год, она является двукратной чемпионкой мира (2018, 2019).

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая на счету которой пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. Второй идет сборная Японии (4−1−0), третьей — команда США (2−2−4). Сборная России располагается на пятой строчке (1−2−1).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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