Японка Абэ стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 52 кг
В финальной схватке спортсменка победила француженку Амандин Бюшар.
В финальной схватке спортсменка победила француженку Амандин Бюшар.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Японская дзюдоистка Ута Абэ победила француженку Амандин Бюшар в финальной схватке в весовой категории до 52 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые награды завоевали итальянка Одетте Джуффрида и британка Челси Джайлс.
Серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Кузютина завершила участие в турнире во втором круге. На Олимпийских играх в
Абэ 21 год, она является двукратной чемпионкой мира (2018, 2019).
В общем медальном зачете лидирует сборная Китая на счету которой пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды. Второй идет сборная Японии (4−1−0), третьей — команда США (2−2−4). Сборная России располагается на пятой строчке (1−2−1).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.