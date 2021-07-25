Дзюдоистка Жилс принесла первую медаль Великобритании на Олимпиаде в Токио

Это первая медаль для Великобритании на Играх.

В матче за третье место она победила Фабьенн Кохер — 1:0.

Также бронзу завоевала Одетта Джуффрида из Италии, которая одержала победу над Рекой Пупп из Венгрии (1:0).

Дзюдо.

Токио (Япония).

Олимпийские игры.

Женщины.

до 52 кг.

Матч за 3-е место.

Река Пупп (Венгрия) — Одетт Джуффрида (Италия) — 0:1 (Иппон).