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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюдоистка Жилс принесла первую медаль Великобритании на Олимпиаде в Токио

Дзюдоистка Челси Жилс завоевала бронзовую медаль в категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио.

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Источник: Reuters

Это первая медаль для Великобритании на Играх.

В матче за третье место она победила Фабьенн Кохер — 1:0.

Также бронзу завоевала Одетта Джуффрида из Италии, которая одержала победу над Рекой Пупп из Венгрии (1:0).

Дзюдо.

Токио (Япония).

Олимпийские игры.

Женщины.

до 52 кг.

Матч за 3-е место.

Река Пупп (Венгрия) — Одетт Джуффрида (Италия) — 0:1 (Иппон).

Челси Жилс (Великобритания) — Фабьенн Кохер (Швейцария) — 1:0 (Иппон).

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