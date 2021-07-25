Дзюдоистка Жилс принесла первую медаль Великобритании на Олимпиаде в Токио
Дзюдоистка Челси Жилс завоевала бронзовую медаль в категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио.
Дзюдоистка Челси Жилс завоевала бронзовую медаль в категории до 52 кг на Олимпиаде в Токио.
Это первая медаль для Великобритании на Играх.
В матче за третье место она победила Фабьенн Кохер — 1:0.
Также бронзу завоевала Одетта Джуффрида из Италии, которая одержала победу над Рекой Пупп из Венгрии (1:0).
Дзюдо.
Токио (Япония).
Олимпийские игры.
Женщины.
до 52 кг.
Матч за 3-е место.
Река Пупп (Венгрия) — Одетт Джуффрида (Италия) — 0:1 (Иппон).
Челси Жилс (Великобритания) — Фабьенн Кохер (Швейцария) — 1:0 (Иппон).