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15:58 (мск), источник: ТАСС

Российская тхэквондистка Минина стала серебряным призером Олимпийских игр

В финале она уступила Анастасии Золотич из США.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн.

Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

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