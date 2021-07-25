Российская тхэквондистка Минина стала серебряным призером Олимпийских игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали Ло Чиалин из Тайваня и представительница Турции Хатидже Кюбра Илгюн.

Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.