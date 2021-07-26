Храмцов принес России четвертое золото ОИ. Ранее никто из российских тхэквондистов не выигрывал Олимпиаду
Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над представителем Иордании Салехом
Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над представителем Иордании Салехом
23-летний россиянин победил соперника со счетом 20:9.
Для Храмцова это первое золото Игр и четвертое для олимпийской сборной России на текущих ОИ в Токио (4−5−3). Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в тхэквондо среди россиян.
Храмцов — лидер текущего мирового сезона, он становился чемпионом мира-2017 и дважды чемпионом Европы (2018 и 2021). Он также пять раз побеждал на этапах
Олимпиада завершится 8 августа.
Олимпийские игры. Токио-2020 (Япония)
Тхэквондо. Мужчины, до 80 кг. Финал
Максим Храмцов (Россия) — Салех