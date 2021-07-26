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16:14 (мск), источник: Матч ТВ

Храмцов принес России четвертое золото ОИ. Ранее никто из российских тхэквондистов не выигрывал Олимпиаду

Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над представителем Иордании Салехом Аль-Шарабати в финале Олимпийских игр в Токио.

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Источник: AFP 2021

23-летний россиянин победил соперника со счетом 20:9.

Для Храмцова это первое золото Игр и четвертое для олимпийской сборной России на текущих ОИ в Токио (4−5−3). Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в тхэквондо среди россиян.

Храмцов — лидер текущего мирового сезона, он становился чемпионом мира-2017 и дважды чемпионом Европы (2018 и 2021). Он также пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.

Олимпиада завершится 8 августа.

Олимпийские игры. Токио-2020 (Япония)

Тхэквондо. Мужчины, до 80 кг. Финал

Максим Храмцов (Россия) — Салех Аль-Шарабати (Иордания) — 20:9.

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