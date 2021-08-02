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06:13 (мск), источник: Матч ТВ

Емелин и Семенов победили в утешительных схватках и поборются за бронзовые медали

На Олимпиаде в Токио проходит утешительный раунд в греко-римской борьбе у мужчин.

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Источник: Reuters

Россиянин Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг победил Ильдара Хафизова, выступающего под флагом США. Счет встречи — 7:1.

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Сергей Семенов в весовой категории до 130 кг победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена — 11:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Емелин в поединке за третье место сразится с Виктором Чобану из Молдавии, а Семенов встретится с чилийцем Фернандесом Акостой.

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