Емелин и Семенов победили в утешительных схватках и поборются за бронзовые медали
На Олимпиаде в Токио проходит утешительный раунд в
На Олимпиаде в Токио проходит утешительный раунд в
Россиянин Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг победил Ильдара Хафизова, выступающего под флагом США. Счет встречи — 7:1.
Сергей Семенов в весовой категории до 130 кг победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена — 11:0.
Емелин в поединке за третье место сразится с Виктором Чобану из Молдавии, а Семенов встретится с чилийцем Фернандесом Акостой.