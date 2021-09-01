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10:16 (мск), источник: Газета.Ру

Команда спортсменов-бойцов погибла в аварии

Команда спортсменов из Волгограда погибла в аварии на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Жертвами ДТП стали спортсмены, занимавшиеся единоборствами: призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лежа Виктор Костюк.

Они ехали из Твери, где принимали участие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою. Автомобиль, в котором ехали спортсмены, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с цементовозом.

В машине находились четыре человека, трое из которых погибли на месте. Четвертый пострадавший скончался в районной больнице.

Источник: Комсомольская Правда

После выступления спортсмены опубликовали совместное фото из салона машины с подписью «Тренер, мастера спорта по универсальному бою едут домой».

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