Команда спортсменов-бойцов погибла в аварии

Жертвами ДТП стали спортсмены, занимавшиеся единоборствами: призер чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лежа Виктор Костюк.

Они ехали из Твери, где принимали участие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою. Автомобиль, в котором ехали спортсмены, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с цементовозом.

В машине находились четыре человека, трое из которых погибли на месте. Четвертый пострадавший скончался в районной больнице.