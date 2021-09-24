Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Спартак
Футбол. Зарубежный
21:30
Гройтер Фюрт
Бавария
Футбол. Зарубежный
23.09
Кадис
Барселона
00
Футбол. Первый дивизион
25.09
СКА-Хабаровск
Велес
Футбол. Первый дивизион
25.09
Томь
Кубань
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Рестлерша снялась в белом бикини и восхитила фанатов

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Наверх
Источник: Instagram Джейд Каргилл

Каргилл предстала перед подписчиками в белом купальнике. На снимке 29-летняя спортсменка в бикини стоит под струей воды. Американка восхитила фанатов: многие отметились восторженными комментариями. Менее чем за сутки публикация набрала более 34 тысяч лайков.

У Каргилл 603 тысячи подписчиков в Instagram. Американка регулярно публикует откровенные снимки. В частности, 1 мая рестлерша сфотографировалась в полупрозрачном белье.

Каргилл известна по выступлениям в шоу All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Губерниев опроверг назначение Знарка тренером сборной России
«Барселона» пока с тренером, но Куман тонет в проблемах
Самые сексуальные спортсменки России — 2021 (фото)
Льюис Хэмилтон сбил механика на Гран-при России (видео)
Галицкий: За ошибки против «Спартака» судью в ад отправят
Назначение Знарка — решение не только ФХР. Берите гораздо выше
Участие Малкина в Олимпиаде под угрозой из-за травмы колена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь