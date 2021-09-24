Рестлерша снялась в белом бикини и восхитила фанатов

Каргилл предстала перед подписчиками в белом купальнике. На снимке 29-летняя спортсменка в бикини стоит под струей воды. Американка восхитила фанатов: многие отметились восторженными комментариями. Менее чем за сутки публикация набрала более 34 тысяч лайков.