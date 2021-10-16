В Сингапуре поединок по кикбоксингу завершился страшным нокаутом: видео

Главным событием вечера стал поединок между итальянцем Джорджио Петросяном и представителем Таиланда Супербоном Банчамеком.

Петросян, считавшийся фаворитом, уверенно провел первый раунд и взял инциативу во втором, но пропустил тяжелейший удар ногой в голову и моментально рухнул на настил.