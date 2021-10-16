В Сингапуре поединок по кикбоксингу завершился страшным нокаутом: видео
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сингапуре минувшей ночью состоялся очередной турнир по кикбоксингу в рамках промоушена ONE FC.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сингапуре минувшей ночью состоялся очередной турнир по кикбоксингу в рамках промоушена ONE FC.
Главным событием вечера стал поединок между итальянцем Джорджио Петросяном и представителем Таиланда Супербоном Банчамеком.
Петросян, считавшийся фаворитом, уверенно провел первый раунд и взял инциативу во втором, но пропустил тяжелейший удар ногой в голову и моментально рухнул на настил.
Судья сразу принял решение остановить бой, а Банчамек стал обладателем чемпионского пояса в полулегком весе.