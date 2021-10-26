«Сразила наповал». Русская каратистка снялась для популярного мужского журнала
Русская каратистка Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim.
Русская каратистка Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim.
«Ударница. Бронзовый призер чемпионата мира по карате Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила черным поясом (хотя мы были бы не против)», — говорится в анонсе нового номера на официальном сайте Maxim.
Тулякова активно ведет страницу в инстаграме, где у нее более 55 тыс. подписчиков. Девушка нередко делится в том числе фотографиями в купальнике.