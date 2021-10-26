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11:05 (мск), источник: Sport24

«Сразила наповал». Русская каратистка снялась для популярного мужского журнала

Русская каратистка Дарья Тулякова снялась для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Ударница. Бронзовый призер чемпионата мира по карате Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила черным поясом (хотя мы были бы не против)», — говорится в анонсе нового номера на официальном сайте Maxim.

Источник: Maxim

Тулякова активно ведет страницу в инстаграме, где у нее более 55 тыс. подписчиков. Девушка нередко делится в том числе фотографиями в купальнике.

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