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12:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Чернокожая рестлерша снялась в откровенном платье

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл опубликовала откровенное фото в черном платье. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Чернокожая американка предстала перед подписчиками в вечернем платье. Пост вызвал одобрение среди фанатов Каргилл. Снимок сделан профессиональным фотографом Жаном Филипом Де Ро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американская рестлерша регулярно публикует откровеное фото, где демонстрирует свою спортивную форму. У американки 750 тысяч подписчиков в Instagram.

В сентябре Каргилл предстала перед подписчиками в белом купальнике. На снимке 29-летняя спортсменка в бикини стоит под струей воды.

Каргилл известна по выступлениям в шоу All Elite Wrestling. Она присоединилась к промоушену в ноябре 2020-го. Рестлерша участвует в шоу Dynamite.

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