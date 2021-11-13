Микки Рурк выплатил уже под 800 тысяч долларов штрафов за уличные драки. В США могут засудить даже за легкий джеб

«Я все еще продолжаю ввязываться в уличные драки. Недавно мой адвокат связался со мной и сказал, что штрафы за драки вытащили из меня $ 780 000. Вот недавно была драка в Нью-Йорке… Я был в клубе, там стояла рядом пара со мной. Парень и девушка. Парню показалось, что я пялюсь на его подругу. Он окинул меня прицельным взглядом с головы до ног.



Потом я уже собрался уходить из клуба, выхожу через черный ход. Увожу с собой из клуба очень горячую русскую девушку. И тут мне блокирует выход тот парень. Ну вот на хрена мне пялиться на его невзрачную девчонку, если со мной рядом красотка из России?



Говорю ему: “Эй, в чем проблема?” Он отвечает: “Иди *****”. И как только он сказал это, я выбросил ему в лицо правый джеб. Четко в подбородок, в самый кончик, легкий джебик. Я не бил правый кросс или хук — силовые удары. Просто джеб. В итоге суд и штраф в $ 40 000. Сегодня тебя могут арестовать, даже если просто накричишь на кого-то! Вот сейчас я буду учиться джиу-джитсу. Купил себе дом в пригороде Нью-Йорка. Со мной будет работать парень из “10th Planet”, который учит джиу-джитсу Фрэнки Эдгара и Микки Голла. Моя цель — дойти до черного пояса за 10 лет. С джиу-джитсу мне больше не придется бить по лицу».