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11:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Микки Рурк выплатил уже под 800 тысяч долларов штрафов за уличные драки. В США могут засудить даже за легкий джеб

В целях экономии решил переключиться на джиу-джитсу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Для культового голливудского актера Микки Рурка бокс — радостный и тяжелый крест, который он несет почти всю свою жизнь. Рурк начал заниматься этим боевым видом с 12 лет и за годы выступлений получил в ринге ряд тяжелых травм, последствия которых навсегда изменили его наружность.

Уже к середине 1990-х в больничном листе Микки из-за бокса значился целый букет: четыре сотрясения мозга, раздробленная скула, пять переломов носа, шесть переломов руки, потеря чувствительности в пальцах и длительное нарушение координации. Из-за повреждений пришлось обратиться к пластическому хирургу, который с работой справился плохо и просто изуродовал актера. «Меня страшно угнетает мысль, что я потерял свою внешность. Я расстраиваюсь, когда вижу себя в своих старых фильмах. Я был гораздо более привлекательным, это ужасно. Отвратительно видеть то, как ты становишься хуже», — говорил Микки в интервью The Daily Mirror.

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В 1994 году Рурк бросил профессиональный бокс на целых 20 лет, вернувшись в 2014-м ради выставочного боя. В Лужниках 62-летний актер нокаутировал во втором раунде Эллиота Сеймура — 29-летнего боксера, оказавшегося бездомным неизвестного происхождения. Позже Сеймур заявит, что до боя ему проплатили с наказом лечь во втором раунде.

Сегодня Рурк, которому уже почти 70, не рвется на большой ринг, однако боксерские навыки от случая к случаю применяет — как правило, за пределами спортзала, что оборачивается для него приличными штрафами. В прошлом году Микки рассказал на подкасте Real Quick With Mike Swick, что уличные драки вытянули из него уже $ 780 000.

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«Я все еще продолжаю ввязываться в уличные драки. Недавно мой адвокат связался со мной и сказал, что штрафы за драки вытащили из меня $ 780 000. Вот недавно была драка в Нью-Йорке… Я был в клубе, там стояла рядом пара со мной. Парень и девушка. Парню показалось, что я пялюсь на его подругу. Он окинул меня прицельным взглядом с головы до ног.

Потом я уже собрался уходить из клуба, выхожу через черный ход. Увожу с собой из клуба очень горячую русскую девушку. И тут мне блокирует выход тот парень. Ну вот на хрена мне пялиться на его невзрачную девчонку, если со мной рядом красотка из России?

Говорю ему: “Эй, в чем проблема?” Он отвечает: “Иди *****”. И как только он сказал это, я выбросил ему в лицо правый джеб. Четко в подбородок, в самый кончик, легкий джебик. Я не бил правый кросс или хук — силовые удары. Просто джеб. В итоге суд и штраф в $ 40 000. Сегодня тебя могут арестовать, даже если просто накричишь на кого-то! Вот сейчас я буду учиться джиу-джитсу. Купил себе дом в пригороде Нью-Йорка. Со мной будет работать парень из “10th Planet”, который учит джиу-джитсу Фрэнки Эдгара и Микки Голла. Моя цель — дойти до черного пояса за 10 лет. С джиу-джитсу мне больше не придется бить по лицу».

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Никита Горшенин

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