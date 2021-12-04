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10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Рестлерша восхитила фанатов своим декольте

Канадская профессиональная рестлерша Кира Маньер-Форстер, известная под псевдонимом Тая Валькирия, предстала перед фанатами в рождественском наряде. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

38-летняя звезда рестлинга показала свое декольте и восхитила пользователей Instagram. За сутки публикация набрала более 9,4 тысячи лайков.

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Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл опубликовала откровенное фото в черном платье. У спортсменки 750 тысяч подписчиков в Instagram.

С февраля 2021-го Валькирия преставляет World Wrestling Entertainment (WWE). До перехода в ведущую организацию, канадка выступала в Мексике, а также под эгидой Impact Wrestling.

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