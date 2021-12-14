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16:06 (мск), источник: РБК

Российский чемпион Европы по борьбе будет выступать за Венгрию

Чемпион Европы 2018 года по вольной борьбе Владислав Байцаев сменил спортивное гражданство и будет отбираться на Олимпиаду в составе сборной Венгрии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Источник: РБК

«Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил, перешел в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу», — сказал Мамиашвили.

Глава федерации отметил, что «переход в сборную Венгрии неслучаен».

«С венгерскими друзьями у нас сложились теплые рабочие отношения. У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успеха», — сказал Мамиашвили.

Байцаеву в августе исполнился 31 год, он выступает в весовой категории до 125 кг. На чемпионате России в Улан-Удэ в марте 2021 года борец выбыл в первом круге. Байцаев является двукратным призером чемпионатов Европы (2011, 2013) и победителем европейского первенства в Каспийске в 2018 году.

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