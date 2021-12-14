Российский чемпион Европы по борьбе будет выступать за Венгрию

«Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил, перешел в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу», — сказал Мамиашвили.

Глава федерации отметил, что «переход в сборную Венгрии неслучаен».

«С венгерскими друзьями у нас сложились теплые рабочие отношения. У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успеха», — сказал Мамиашвили.