Российский чемпион Европы по борьбе будет выступать за Венгрию

«Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил, перешел в сборную Венгрии. Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу», — сказал Мамиашвили.
Глава федерации отметил, что «переход в сборную Венгрии неслучаен».
«С венгерскими друзьями у нас сложились теплые рабочие отношения. У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успеха», — сказал Мамиашвили.
Байцаеву в августе исполнился 31 год, он выступает в весовой категории до 125 кг. На чемпионате России в Улан-Удэ в марте 2021 года борец выбыл в первом круге. Байцаев является двукратным призером чемпионатов Европы (2011, 2013) и победителем европейского первенства в Каспийске в 2018 году.