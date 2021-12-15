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12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Рестлер пустил кровь рефери и попал в скандал после его госпитализации

Канадский профессиональный рестлер Девон Николсон попал в скандал после того, как пустил кровь рефери во время шоу. Об этом сообщает TMZ.

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Источник: AFP 2021

39-летний канадец провел схватку с другим рестлером Карлито, после чего устроил поединок с рефери Ландо Дельторо. Он нанес мужчине несколько колотых ран в область головы острым предметом, рефери потребовалась госпитализация.

Николсон столкнулся с обвинениям в нападении на судью. В свое оправдание рестлер заявил, что был уверен в том, что Дельторо осознанно участвует в постановке. «Он никоим образом не дал мне понять, что ему действительно больно», — заявил рестлер. Он также выразил мнение, что Дельторо сам нанес себе ранения бритвой, как это и делают профессиональные рестлеры.

Николсон — известный канадский рестлер. Он ведет собственный YouTube-канал с 305 тысячами подписчиков. Раньше он выступал под псевдонимом Ганнибал, теперь Николсон в ринге — Кровавый Охотник.

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