Рестлер пустил кровь рефери и попал в скандал после его госпитализации

Николсон столкнулся с обвинениям в нападении на судью. В свое оправдание рестлер заявил, что был уверен в том, что Дельторо осознанно участвует в постановке. «Он никоим образом не дал мне понять, что ему действительно больно», — заявил рестлер. Он также выразил мнение, что Дельторо сам нанес себе ранения бритвой, как это и делают профессиональные рестлеры.