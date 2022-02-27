Федерация самбо Японии исключила соревнования на Кубок Путина из чемпионата

Там выражается «серьезная озабоченность» в связи с военной операцией РФ на Украине. «После этого события Федерация приняла решение исключить соревнования на Кубок президента Путина из ежегодного чемпионата по самбо в Японии, который запланирован на 25 сентября этого года в префектуре Тиба. Благодарим за понимание», — говорится в обращении.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио введет санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе президента России Владимира Путина.

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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, ряд европейских стран закрыли небо для российских авиакомпаний.