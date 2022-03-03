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17:00 (мск), источник: ТАСС

Российским тхэквондистам запретили участвовать в международных соревнованиях

Также отстранили белорусских спортсменов.

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Источник: Reuters

ТАСС, 3 марта. Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине и будет действовать до дальнейшего уведомления.

28 февраля Всемирная федерация тхэквондо лишила российских и белорусских спортсменов права выступать на международных соревнованиях под эгидой организации с государственной символикой и гимном. Также Всемирная федерация тхэквондо не будет признавать и организовывать соревнования на территориях двух стран.

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