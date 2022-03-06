Международная федерация дзюдо отстранила Путина от занимаемых должностей

Путин являлся почетным президентом и послом федерации. Ротенберг в 2013 году стал членом исполкома Международной федерации дзюдо, управляющим IJF по развитию, а в 2017 году был переизбран на эту должность.

«Международная федерация дзюдо сообщает, что Владимир Путин и Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в организации», — говорится в заявлении.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. IJF отменила все турниры на территории России, спортсменам из России было разрешено принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.