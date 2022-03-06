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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международная федерация дзюдо отстранила Путина от занимаемых должностей

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России (ФДР) Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации, сообщается на официальном сайте IJF.

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Источник: Спорт РИА Новости

Путин являлся почетным президентом и послом федерации. Ротенберг в 2013 году стал членом исполкома Международной федерации дзюдо, управляющим IJF по развитию, а в 2017 году был переизбран на эту должность.

«Международная федерация дзюдо сообщает, что Владимир Путин и Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в организации», — говорится в заявлении.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. IJF отменила все турниры на территории России, спортсменам из России было разрешено принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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