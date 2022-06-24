Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
22:30
Интер Э
Викингур Р
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Фоторепортажи
11Все еврокубковые победы Жозе Моуринью
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация дзюдо Украины отказалась от турниров IJF из-за допуска россиян

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Федерация дзюдо Украины (ФДУ) на своем официальном сайте объявила о решении не принимать участие во всех турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) до тех пор, пока IJF не запретит россиянам и белорусам соревноваться в любом статусе.

Наверх

Ранее IJF отменила все турниры на территории России из-за обострения ситуации на Украине. При этом организация разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Российские дзюдоисты выступят на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, который пройдет с 24 по 26 июня.

«Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях IJF в любом статусе», — говорится в заявлении.

«Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировавшей рекомендации Международного олимпийского комитета», — отметили в ФДУ.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также было отменено проведение ранее запланированных турниров в России.

 Его называли убийцей бабушек: история главного афериста в футболе
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь