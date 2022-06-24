Федерация дзюдо Украины отказалась от турниров IJF из-за допуска россиян

Ранее IJF отменила все турниры на территории России из-за обострения ситуации на Украине. При этом организация разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Российские дзюдоисты выступят на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, который пройдет с 24 по 26 июня.

«Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях IJF в любом статусе», — говорится в заявлении.

«Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировавшей рекомендации Международного олимпийского комитета», — отметили в ФДУ.