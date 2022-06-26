«Мы в обойме». Российские дзюдоисты прорвали политическую блокаду нашего спорта

Турнир «Большого шлема» по дзюдо в Монголии стал для поклонников нашего спорта настоящей отдушиной в мире антироссийских действий и заявлений. С марта российский спорт только отменяли и запрещали.

А теперь наши спортсмены вернулись на международную арену. Да, пока только в нейтральном статусе. Да, со скандалом. Но и с победами тоже!

«Мы решили отказаться от участия»

Стоит сразу подчеркнуть, что Международная федерация дзюдо (IJF) не отстраняла российских спортсменов. Однако пауза возникала из соображений соблюдения безопасности наших спортсменов и трудностей с логистикой.

Горячие информационные поводы стали появляться ещё до старта. Из-за того, что на соревнования допустили россиян (пускай и в нейтральном статусе), от участия отказалась сборная Украины. Причём украинцы планируют бойкотировать не только «Большой шлем» в Монголии, а в принципе все турниры под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).

«Провозглашая лозунги о дружбе, солидарности, мире, спорте вне политики, ценности дзюдо, в то же время Международная федерация дзюдо принимает чисто политическое решение, допуская спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации. Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировавшей рекомендации Международного олимпийского комитета.



Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до отстранения Федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе», — заявили в Федерации дзюдо Украины.

Российские дзюдоисты | Источник: Федерация дзюдо России

Некоторые источники сообщают, что представители украинской команды подбивали и другие сборные на аналогичное решение. Так, наиболее активно в этой сфере действовал чемпион мира Георгий Зантарая.

Сама же IJF просила тренеров и спортсменов разных команд воздержаться от каких-либо акций и провокаций в адрес российских делегаций. К счастью, политических инцидентов на самом турнире не возникало.

Блестящие победы россиян

В первый же день турнира в копилку сборной России попали три медали. Алеся Кузнецова завоевала серебро в весовой категории до 52 кг, Дарья Курбонмамадова стала второй в весовой категории до 57 кг, а Яго Абуладзе поделил бронзу с монголом Басху Ёндонпэрэнлэйном в весовой категории до 66 кг. Без медали осталась лишь Сабина Гилязова, ставшая пятой в весовой категории до 48 кг.

Во второй день турнира сборная России завоевала ещё три медали. Камила Бадурова поделила третье место с венгеркой Бригиттой Варга в весовой категории до 63 кг, Махмадбек Махмадбеков победил в весовой категории до 73 кг. Но главным достижением стало золото Мадины Таймазовой в весовой категории до 70 кг. Помните, как именно Мадина прошлым летом в драматичной борьбе завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио?

«Это определённый пример для наших ребят, что мы в обойме и не теряем мастерство. То, что с Таймазовой обошлись не очень честно в Токио, вернулось. Всё закономерно. Она добилась своего, у неё есть характер и хороший уровень», — сказал директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

В последний день турнира российские дзюдоисты оформили золотой требл. Победы среди мужчин в весовых категориях до 90, до 100 и свыше 100 кг одержали Михаил Игольников, Матвей Каниковский и Инал Тасоев.

Российская команда, таким образом, уверенно заняла первое место в общем зачёте турнира с девятью медалями (5−2−2). Вторыми стали японцы с семью медалями (4−1−2), а третьими — монголы с 11 наградами (2−4−5).

Следующий этап турнира «Большого шлема» пройдёт с 8 по 10 июля в Будапеште, и там россиянам пока тоже ничего выступить не мешает.