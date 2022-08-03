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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Украины пропустит юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за допуска туда сборной России

Сборная Украины по тайскому боксу (муай-тай) отказалась от участия в юношеском чемпионате мира, сообщает официальный сайт Министерства по делам молодёжи и спорта Украины.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной отказа от участия в соревнованиях стал допуск к турниру сборных России и Беларуси.

Ранее украинская федерация тайского бокса призывала отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях, однако спортсменов всё же допустили к турниру под флагом Международной ассоциации тайского бокса.

Турнир пройдёт с 9 по 20 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Изначально российские спортсмены появились в заявке на турнир под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation), после чего исчезли из списка, а затем вернулись, но уже под эгидой международной ассоциации.

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