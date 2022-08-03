Сборная Украины пропустит юношеский ЧМ по тайскому боксу из-за допуска туда сборной России

Причиной отказа от участия в соревнованиях стал допуск к турниру сборных России и Беларуси.
Ранее украинская федерация тайского бокса призывала отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях, однако спортсменов всё же допустили к турниру под флагом Международной ассоциации тайского бокса.
Турнир пройдёт с 9 по 20 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Изначально российские спортсмены появились в заявке на турнир под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation), после чего исчезли из списка, а затем вернулись, но уже под эгидой международной ассоциации.