Сборная Украины отказалась выступать на чемпионате Европы из-за россиян

«Мы заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы по причине принятого решения Международной федерации самбо (FIAS) и Европейской федерации самбо о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в этих соревнованиях», — говорится в заявлении на сайте.

Чемпионат Европы по самбо 2022 года пройдет в сербском городе Нови-Сад с 14 по 19 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии выступят там под эгидой FIAS.