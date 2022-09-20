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16:41 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по дзюдо 2022 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.

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Источник: Reuters

«В чемпионате мира мы участия не примем, — сказал Анисимов. — Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо».

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 6 по 13 октября в Ташкенте. На мировом первенстве 2021 года россияне, выступавшие на турнире под нейтральным флагом, заняли пятое место.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о том, что российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под флагом организации.

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