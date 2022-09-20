Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира

«В чемпионате мира мы участия не примем, — сказал Анисимов. — Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо».

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 6 по 13 октября в Ташкенте. На мировом первенстве 2021 года россияне, выступавшие на турнире под нейтральным флагом, заняли пятое место.