Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по дзюдо 2022 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по дзюдо 2022 года. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.
«В чемпионате мира мы участия не примем, — сказал Анисимов. — Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо».
Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 6 по 13 октября в Ташкенте. На мировом первенстве 2021 года россияне, выступавшие на турнире под нейтральным флагом, заняли пятое место.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о том, что российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под флагом организации.