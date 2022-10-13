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13 октября, источник: Спорт-Экспресс

«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию

По его словам, Федерация дзюдо России сама отказалась от выступления на ЧМ-2022.

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В марте 2022 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под нейтральным статусом, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В сентябре исполнительный комитет IJF все же отстранил россиян и белорусов — представителям этих стран запретили соревноваться до января 2023 года.

Однако вчера на портале Inside the Games вышло интервью с президентом IJF Мариусом Визером, в котором он подчеркнул, что организация поступила правильно, когда не забанила Россию и Белоруссию весной. Визер полагает, что, если бы российским дзюдоистам не разрешили участвовать в соревнованиях, их бы призвали в армию.

«Наказывать спортсменов из-за сложившейся ситуации для меня не выход, — приводит слова Визера Inside the Games. — Решение заключается в том, чтобы позволить им попытаться построить мост с международным сообществом. Этот мост должен быть восстановлен, и для меня спорт — единственный потенциальный способ сделать это в сложной ситуации. Наказание российских спортсменов жесткое, потому что многие служат в армии и полиции, и они решили заниматься спортом, а не идти на фронт. Значит, наказывая их, мы отправляем их туда (на фронт). Не наказывая их, мы спасаем жизни по обе стороны».

Мариус Визер — бывший румынский дзюдоист, который возглавил IJF в 2007-м. В СМИ не раз говорилось о его хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Визер состоит в фонде Росконгресс — крупнейшем организаторе событий в области культуры в России.

При этом Визер в том же интервью Inside the Games сделал неожиданное заявление. По его словам, федерации дзюдо России и Белоруссии сами отказались от участия на чемпионате мира в Ташкенте, из-за чего их сборные были отстранены до января 2023-го. Чемпионат мира стартовал 6 октября, а завершился 13-го.

О том, что сборная России не выступит на ЧМ, стало известно 20 сентября. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов (29 сентября на этом посту его сменил Сергей Соловейчик). Тогда он сказал следующее: «В чемпионате мира мы участия не примем. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо».

Причем в июне команды России и Белоруссии выступили в нейтральном статусе на турнире «Большого шлема» в монгольский столице Улан-Баторе. Их допустили к соревнованиям, невзирая на ультиматум Федерации дзюдо Украины о бойкоте турнира, если в нем даже без флага и гимна примут участие россияне и белорусы.

Вопрос, почему россиян и белорусов не оказалось на чемпионате мира, по-прежнему остается открытым: слова Визера нуждаются в пояснении.

Евгений Нарижный

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