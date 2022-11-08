Сами себе выселки: сборная Украины пропустит чемпионат мира по самбо

Сборная Украины не примет участия в чемпионате мира по самбо, который пройдет в Бишкеке 11—13 ноября . Федерация самбо Украины проигнорировала соревнования, не поставив в известность о своем решении Международную федерацию самбо (ФИАС). Бойкот чемпионата руководители украинской федерации не согласовали даже со своими спортсменами, рассказали источники «Известий». В итоге борцы вынуждены пропустить самый престижный международный турнир года по независящим от них причинам.

Не подан — не участник

Украинских самбистов точно не будет на чемпионате мира, который пройдет в Бишкеке 11—13 ноября , сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

— Заявка на участие не подана, а сроки уже вышли. Это стало неожиданностью для всех — и для организаторов, и для ФИАС, и для спортсменов. Судя по всему, это стало неожиданностью и для самих украинских самбистов, которые довольно лояльно относятся к своим коллегам из других стран, в том числе из России и Белоруссии. Они всегда хорошо общались между собой, старались не затрагивать политические темы и во время соревнований абстрагировались от того, что происходит в мире, поддерживая хорошие отношения.

Информацию о неучастии сборной Украины в чемпионата мира по самбо подтвердили нашему изданию в ФИАС. В организации также отметили, что к украинской федерации не будут применены санкции за пропуск турнира.

— К сожалению, украинская федерация не подала заявку на участие в чемпионате мира, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Международной федерации самбо. — Нам очень жаль, ведь украинская сборная традиционно считается одним из фаворитов любого международного турнира по самбо. Самбо — это одна большая семья, и наши двери для них остаются открытыми. Ни о каких санкциях в отношении Национальной федерации самбо Украины за пропуск международных соревнований речи не идет. Надеемся, что в следующем году ситуация изменится в лучшую сторону.

Второй демарш

Ранее сборная Украины по самбо пропустила другой крупный международный турнир — чемпионат Европы в сербском Нови-Саде, который проходил с 14 по 19 сентября. Тогда украинская федерация выступила с официальным заявлением об отказе участвовать в соревнованиях по причине допуска на него спортсменов из России и Белоруссии.

Напомним, российские и белорусские самбисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Такое решение было принято исполкомом ФИАС, несмотря на давление и рекомендации со стороны МОК не допускать их к участию в соревнованиях из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы, завоевав 16 золотых, две серебряные и три бронзовые медали. На втором месте расположилась команда Армении (1−2−3), тройку лучших замкнула сборная Румынии (1−1−5). Если же брать в расчет не только взрослые соревнования, но и поединки спортсменов в возрасте от 16 до 18 лет и юниоров (от 14 до 16 лет), то преимущество России еще серьезнее — наши борцы завоевали 51 медаль. Второе место по этому показателю заняла команда Белоруссии (30), третье — Армения (16).

Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы (1999) и мира (2002, 2003, 2006) по боевому самбо Александр Емельяненко считает, что от подобных «политических» решений украинской стороны страдают сами спортсмены, для которых всегда очень важно участие в международных турнирах.

— Отсутствие украинской сборной на мировом первенстве по самбо — это потеря не для турнира, а для самих спортсменов, которые тренируются, готовятся и справедливо считают, что политика и какие-то другие внешние факторы никак не должны пересекаться со спортом, — поделился мнением с «Известиями» Емельяненко. — Медали и победы, которые завоевываются и добываются на международных соревнованиях кровью и потом, идут ведь на благо самих спортсменов и стран, которые они представляют. На благо здорового образа жизни. Люди посвятили свою жизнь спорту, для них очень важно иметь возможность выступать на международной арене. Для кого-то этот чемпионат мира и вовсе может быть последним в карьере. На мой взгляд, это совершенно необдуманное и неправильное решение украинской федерации.

Соревнования в рамках чемпионата мира по самбо в Бишкеке пройдут в трех дисциплинах — спортивном женском, спортивном мужском и по боевому самбо. В главном турнире года примут участие более 400 спортсменов из 50 стран. Будет разыгран 21 комплект медалей.