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11:51 (мск), источник: ТАСС

Российских тхэквондистов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

МОСКВА, 3 апреля. /Эксклюзив ТАСС/. Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Об этом в понедельник ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо, — сказал Иванов. — Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане».

Пресс-служба Союза тхэквондо России пояснила, что российские и белорусские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета. При этом совет Всемирной федерации тхэквондо одобрил создание комитета для подтверждения соответствия участвующих спортсменов и сопровождающего персонала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира в Азербайджане пройдет с 29 мая по 6 июня.

В марте 2022 года Всемирная федерация тхэквондо отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине после рекомендаций Международного олимпийского комитета. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать атлетов из этих стран к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже будет принято позднее.

На Олимпийских играх в Токио сборная России впервые в истории завоевала золотые медали в тхэквондо. Победителями соревнований стали Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг и Владислав Ларин в весе свыше 80 кг. Также на тех Играх россияне завоевали по одной серебряной и бронзовой медали — серебро на счету Татьяны Мининой (до 57 кг), бронза у Михаила Артамонова (до 58 кг).

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