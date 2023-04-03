Российских тхэквондистов допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо, — сказал Иванов. — Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане».

Пресс-служба Союза тхэквондо России пояснила, что российские и белорусские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета. При этом совет Всемирной федерации тхэквондо одобрил создание комитета для подтверждения соответствия участвующих спортсменов и сопровождающего персонала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионат мира в Азербайджане пройдет с 29 мая по 6 июня.

В марте 2022 года Всемирная федерация тхэквондо отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине после рекомендаций Международного олимпийского комитета. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать атлетов из этих стран к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже будет принято позднее.