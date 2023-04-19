Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей в первый соревновательный день на чемпионате Европы, который проходит в Хайфе (Израиль).
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей в первый соревновательный день на чемпионате Европы, который проходит в Хайфе (Израиль).
Чемпионка мира и Европы Анжела Гаспарян завоевала золотую медаль в соревнованиях по спортивному самбо в весовой категории свыше 80 кг. Трехкратный чемпион мира и чемпион Европы Уали Куржев стал первым в спортивном самбо в категории до 79 кг.
Золотые медали россиян в других весовых категориях:
женщины, 59 кг — Алена Алехина;
мужчины, 64 кг — Руслан Багдасарян;
мужчины, боевое самбо, 58 кг — Алдар Намсараев;
мужчины, боевое самбо, 71 кг — Ролан Зиннатов;
мужчины, боевое самбо, 88 кг — Джамбулат Меджидов;
мужчины, боевое самбо, +98 кг — Шамиль Курмагомедов.
Чемпионат Европы проходит в Хайфе с 19 по 23 апреля. Международная федерация самбо (FIAS) в марте 2022 года разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.