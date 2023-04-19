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20:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей в первый соревновательный день на чемпионате Европы, который проходит в Хайфе (Израиль).

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионка мира и Европы Анжела Гаспарян завоевала золотую медаль в соревнованиях по спортивному самбо в весовой категории свыше 80 кг. Трехкратный чемпион мира и чемпион Европы Уали Куржев стал первым в спортивном самбо в категории до 79 кг.

Золотые медали россиян в других весовых категориях:

женщины, 59 кг — Алена Алехина;
мужчины, 64 кг — Руслан Багдасарян;
мужчины, боевое самбо, 58 кг — Алдар Намсараев;
мужчины, боевое самбо, 71 кг — Ролан Зиннатов;
мужчины, боевое самбо, 88 кг — Джамбулат Меджидов;
мужчины, боевое самбо, +98 кг — Шамиль Курмагомедов.

Чемпионат Европы проходит в Хайфе с 19 по 23 апреля. Международная федерация самбо (FIAS) в марте 2022 года разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

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