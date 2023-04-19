Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы

Чемпионка мира и Европы Анжела Гаспарян завоевала золотую медаль в соревнованиях по спортивному самбо в весовой категории свыше 80 кг. Трехкратный чемпион мира и чемпион Европы Уали Куржев стал первым в спортивном самбо в категории до 79 кг.