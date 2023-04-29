Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований

ТАСС, 29 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба IJF.

«Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — говорится в заявлении. Отмечается, что исполком IJF решил привлечь независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на возможную пропаганду СВО. Только те спортсмены и персонал, которые получат допуск в ходе этого процесса проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF.

Квалификация на Олимпийские игры 2024 года стартовала в июне 2022 года. «Поскольку чемпионат мира 2023 года в Дохе пройдет с 7 по 14 мая и предстоит начислить значительные баллы, это решение дает возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые осуществляют свою олимпийскую мечту. Международная федерация дзюдо — это инклюзивная организация, основанная на ценностях, посвященная продвижению и защите дзюдо как мирного средства соблюдения прав человека и поддержки международного единства, дружбы и мира. Мы твердо выступаем против всех форм агрессии, дискриминации, войны или гибели людей, твердо верим, что каждый имеет право заниматься спортом независимо от этнической принадлежности, религии или пола, и с нетерпением ждем возможности вместе прославить ценности дзюдо на чемпионате мира 2023 года со всеми спортсменами, участвующими в олимпийской квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже», — отмечается в заявлении IJF.