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17:56 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до соревнований

Дзюдоисты России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

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Источник: Reuters

ТАСС, 29 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба IJF.

«Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — говорится в заявлении. Отмечается, что исполком IJF решил привлечь независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на возможную пропаганду СВО. Только те спортсмены и персонал, которые получат допуск в ходе этого процесса проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF.

Квалификация на Олимпийские игры 2024 года стартовала в июне 2022 года. «Поскольку чемпионат мира 2023 года в Дохе пройдет с 7 по 14 мая и предстоит начислить значительные баллы, это решение дает возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые осуществляют свою олимпийскую мечту. Международная федерация дзюдо — это инклюзивная организация, основанная на ценностях, посвященная продвижению и защите дзюдо как мирного средства соблюдения прав человека и поддержки международного единства, дружбы и мира. Мы твердо выступаем против всех форм агрессии, дискриминации, войны или гибели людей, твердо верим, что каждый имеет право заниматься спортом независимо от этнической принадлежности, религии или пола, и с нетерпением ждем возможности вместе прославить ценности дзюдо на чемпионате мира 2023 года со всеми спортсменами, участвующими в олимпийской квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже», — отмечается в заявлении IJF.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет IJF отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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