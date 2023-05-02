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13:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Восемь россиян не допустили до чемпионата мира по дзюдо за поддержку СВО

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Международная федерация дзюдо (IJF) отказала восьми представителям сборной России в участии в чемпионате мира по дзюдо после проверки их биографических данных для выявления информации, предполагающей поддержку СВО.

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Источник: Reuters

При этом IJF допустила российских спортсменов, в чьих профилях не было выявлено такой информации, к участию в турнире в нейтральном статусе. Отмечается, что IJF провела исследование мест работы спортсменов и их социальных страниц.

«К участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и в соревнованиях Международной федерации дзюдо допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку ситуации в Украине. После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии в чемпионате мира», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). В конце апреля IJF допустила до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе после рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

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