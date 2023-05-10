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09:15 (мск), источник: ТАСС

На чемпионате мира по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент

Турнир проходит в Дохе.

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ТАСС, 10 мая. Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде. Об этом в среду порталу Inside the Games сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

«Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты — прим. ТАСС), однако они отказались это сделать, — рассказал представитель IJF. — Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования».

Чемпионат мира проходит в Дохе с 7 по 14 мая. 29 апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

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