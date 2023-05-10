На чемпионате мира по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент

ТАСС, 10 мая. Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили покинуть арену российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде. Об этом в среду порталу Inside the Games сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

«Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты — прим. ТАСС), однако они отказались это сделать, — рассказал представитель IJF. — Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования».