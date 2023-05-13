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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский дзюдоист уступил в финале чемпионата мира

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиянин Инал Тасоев стал серебряным призером проходящего в Дохе чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

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Источник: РИА "Новости"

В финальной схватке он проиграл трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру. Француз с 11 золотыми и одной серебряной медалью в индивидуальных соревнованиях является самым титулованным дзюдоистом в истории чемпионатов мира. Бронзовые медали завоевали бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов из Узбекистана.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио россиянин Тамерлан Башаев проиграл во втором раунде турнира, у женщин на аналогичной стадии выбыла Дарья Владимирова (весовая категория свыше 78 кг). Для россиян медаль Тасоева стала второй на текущем турнире, днем ранее золото завоевал Арман Адамян (до 100 кг).

Тасоеву 25 лет, помимо серебряной медали, на его счету также две бронзовые награды мировых первенств, золото и серебро чемпионатов Европы и Европейских игр.

Чемпионат мира завершится 14 мая. Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, дзюдоисты борются за путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Сборная Украины приняла решение бойкотировать чемпионат мира из-за допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии.

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