Российский дзюдоист уступил в финале чемпионата мира

В финальной схватке он проиграл трехкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру. Француз с 11 золотыми и одной серебряной медалью в индивидуальных соревнованиях является самым титулованным дзюдоистом в истории чемпионатов мира. Бронзовые медали завоевали бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов из Узбекистана.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио россиянин Тамерлан Башаев проиграл во втором раунде турнира, у женщин на аналогичной стадии выбыла Дарья Владимирова (весовая категория свыше 78 кг). Для россиян медаль Тасоева стала второй на текущем турнире, днем ранее золото завоевал Арман Адамян (до 100 кг).

Тасоеву 25 лет, помимо серебряной медали, на его счету также две бронзовые награды мировых первенств, золото и серебро чемпионатов Европы и Европейских игр.