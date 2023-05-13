Российские дзюдоисты завоевали две медали чемпионата мира в личных соревнованиях

ТАСС, 13 мая. Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в личных соревнованиях. Турнир проходит в Дохе.

Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг. В финале россиянин оказался сильнее чешского спортсмена Лукаша Крпалека. Инал Тасоев завоевал серебряную награду в категории свыше 100 кг. В финальной схватке он не смог победить трехкратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.

Первое место в общем медальном зачете турнира заняла команда Японии, на счету японских спортсменов 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Второй стала сборная Франции (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали), третьей — сборная Грузии (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль). Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе, поэтому российской команды нет в медальном зачете. Если бы достижения россиян были отражены в таблице, то сборная страны завершила бы турнир на четвертом месте.

Чемпионат мира завершится командными соревнованиями, которые пройдут в воскресенье. В них российские дзюдоисты не примут участия.