Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Аяччо
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Сассуоло
10
Хоккей. НХЛ
14.05
Сиэтл
Даллас
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
52
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
51
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Торпедо
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Милан
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ницца
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Родина
15
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Альмерия
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
60
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
21
Все события
20:03 (мск), источник: ТАСС

Российские дзюдоисты завоевали две медали чемпионата мира в личных соревнованиях

Арман Адамян стал чемпионом мира, Инал Тасоев — серебряным призером турнира.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 13 мая. Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в личных соревнованиях. Турнир проходит в Дохе.

Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг. В финале россиянин оказался сильнее чешского спортсмена Лукаша Крпалека. Инал Тасоев завоевал серебряную награду в категории свыше 100 кг. В финальной схватке он не смог победить трехкратного олимпийского чемпиона француза Тедди Ринера.

Первое место в общем медальном зачете турнира заняла команда Японии, на счету японских спортсменов 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Второй стала сборная Франции (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали), третьей — сборная Грузии (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль). Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе, поэтому российской команды нет в медальном зачете. Если бы достижения россиян были отражены в таблице, то сборная страны завершила бы турнир на четвертом месте.

Чемпионат мира завершится командными соревнованиями, которые пройдут в воскресенье. В них российские дзюдоисты не примут участия.

Адамяну 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В 2019 году спортсмен выиграл Европейские игры. Россиянин четырежды побеждал на этапах турниров Большого шлема и Гран-при. Тасоеву 24 года, он является чемпионом Европы 2021 года, серебряным призером европейского первенства 2020 года. Он шесть раз одерживал победы на этапах турниров Большого шлема и Гран-при.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате мира болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
Винер заявила, что у Дины Авериной есть несовместимые с выступлениями травмы
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь