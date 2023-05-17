Украинские тхэквондисты пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом предлагается не разрешать участвовать в соревнованиях командам, а также спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности.

«Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как Not National, то есть нет национальности, так хитро-мудро они сделали. Они сначала сделали “без национальности графу”, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из России и Белоруссии. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет», — приводит слова Васильченко украинское издание «Суспильне» («Общественное»).