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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинские тхэквондисты пропустят чемпионат мира из-за допуска россиян

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-президент Украинской федерации тхэквондо Сергей Васильченко сообщил о пропуске национальной командой чемпионата мира из-за допуска россиян и белорусов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом предлагается не разрешать участвовать в соревнованиях командам, а также спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности.

«Там уже заявлены россияне и белорусы. Сначала в заявке была такая графа, как Not National, то есть нет национальности, так хитро-мудро они сделали. Они сначала сделали “без национальности графу”, а теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из России и Белоруссии. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет», — приводит слова Васильченко украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

Чемпионат мира пройдет с 29 мая по 4 июня в Баку.

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