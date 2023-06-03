Российская тхэквондистка Хузина стала чемпионкой мира

В финальной схватке 20-летняя россиянка победила бразильянку Каролин Сантос. Бронзовыми призерами стали Феруза Садыкова из Узбекистана и Алия Пауэлл из Великобритании. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место.

Это первая золотая медаль для российских спортсменов на мировом первенстве. Ранее российские спортсмены на турнире завоевали три бронзовые награды: Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг), Кадырбек Дауров (до 74 кг).