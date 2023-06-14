Русская девушка-борец спасла человека и получила медаль от Путина. Во время пандемии она рисковала своей жизнью

Алена Стародубцева — призер чемпионата Европы, чемпионка России и обладательница кучи всевозможных наград в вольной борьбе.

А еще она герой. Но обо всем по порядку.

Стародубцева была известна в кругах борцов, но по-настоящему о ней узнали лишь несколько лет назад. Во время пандемии. Тогда СМИ пестрили новостями о том, что спортсменка самоотверженно пошла работать в «красную зону» в одну из больниц ФМБА. Алена признавалась, что в «красной зоне» чувствовала себя безопаснее, чем за ее пределами, где вирус можно было подцепить проще всего. Маме, кстати, сказала не сразу.

«Я просто хотела спасать людей. Ни на секунду не подумала, что это опасно. Знаете, и к этой жизни привыкла. Здесь все, как родные, как семья, мне нравится. Да и к пациентам мы привыкаем, они становятся, как родные. Сопереживаешь им, сочувствуешь. Пока в палате свои дела делаешь, они о своей жизни расскажут. Когда выписываться идут, с одной стороны говорю: “Мне так грустно с тобой расставаться!”. А потом добавляю: “Ты уж сюда не возвращайся”. Они благодарят, говорят “спасибо”, обнимают. Приятно бывает даже до слез. Бывает, приносят в чистую зону торт или пиццу», — рассказывала спортсменка «Комсомольской правде».

Во время непростой работы по уходу за больными людьми Стародубцева не забывала и о тренировках. Иногда она ходила в тренажерный зал, иногда занималась на ковре. При этом понимала, что спортивную карьеру скоро придется завершить. Тем не менее учеба в медицинском оставляла ей надежду на то, что спорт из ее жизни никуда не уйдет.

— Я хоть и пошла учиться в медицинский техникум, но жизнь свою все равно хочу связать со спортом. Может это будет какая-то реабилитация, тренером стану. Я очень люблю борьбу, всю душу ей отдаю и хочу там остаться. Хотя после работы в госпитале многое изменилось. Смотрю на жизнь другими глазами.

Пока, несмотря на любовь Стародубцевой к спорту, медицины в ее жизни, кажется, больше. Причем естественным образом.

В прошлом году Стародубцева спасла человека. Она вместе с сестрой приехала отдохнуть на озеро Песчанка (находится в Красноярске). Когда девушки оказались на месте, увидели, что люди бегут к берегу. Сестра не могла добежать туда из-за операции на колене, поэтому отправила туда Алену. Там спортсменка увидела парня, которого вытащили из воды.

«Я еще издалека поняла, что он мертвый. Родственники руки, ноги ему трясут, пацан один пытался делать искусственное дыхание. Я подбежала и говорю: “Вы что творите, вы что, не видите, что человек уже мертвый. Я засекла примерное время, сказали, что он пять минут был под водой. Ну, я примерно засекла, там надо было. И вот клиническая смерть примерно 12 минут была”, — вспоминала Стародубцева в интервью “7 каналу Красноярска”.

До приезда скорой помощи Стародубцева делала утонувшему непрямой массаж сердца, а другой мужчина — искусственное дыхание. Обычно реанимация длится около 30 минут, но Алена превысила это время, не переставая сдаваться. В итоге спустя почти 40 минут сердце парня забилось. Сейчас с ним уже все хорошо.

За свои решительные действия 13 мая 2023 года Стародубцева получила медаль «За спасение погибавшего». Она учреждается в России с 1994 года.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью “За спасение погибавших” Стародубцеву Алену», — говорится в тексте указа.