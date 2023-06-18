Российские дзюдоисты завоевали больше всех золотых медалей в Астане

Победителями этапа стали Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Бронзовые медали на счету Кристины Дудиной (до 48 кг) и Валерия Ендовицкого (свыше 100 кг).

Россияне завоевали больше всех золотых наград. В медальном зачете этапа на сайте Международной федерации дзюдо (IJF) российской команды нет. Согласно решению исполкома IJF россияне и белорусы могли участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На счету сборной Испании 2 золотые медали, 1 серебряная и 2 бронзовые. Дальше расположились итальянцы (2−0−0) и французы (1−2−4).