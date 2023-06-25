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21Повелитель Большого шлема
14:34 (мск), источник: ТАСС

Российские дзюдоисты завоевали десять медалей на этапе Большого шлема в Монголии

В активе российских спортсменов две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 июня. Россиянин Инал Тасоев стал победителем этапа Большого шлема по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования завершились в воскресенье в Улан-Баторе.

В финале Тасоев победил южнокорейца Ким Мин Чжона. Бронзовыми призерами стали Цеценценгел Одхуу из Монголии и представитель Казахстана Адиль Оразбаев.

Россияне по итогам турнира завоевали десять медалей. Победителем соревнований также стал Михаил Игольников (до 90 кг). Серебряные медали на счету Данила Лаврентьева (до 73 кг) и Сабины Гилязовой (до 48 кг). Бронзовые награды завоевали Ксения Галицкая (до 57 кг), Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Аюб Хажалиев (до 73 кг), Алан Хубецов (до 81 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

Этап Большого шлема в Улан-Баторе проходил с 23 по 25 июня. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

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