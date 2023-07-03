Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс завоевал бронзу чемпионата по джиу-джитсу

Мероприятие проходило в павильоне на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail. 35-летний Рейнольдс состязался в возрастной категории Masters (от 30 лет) и победил в трех схватках из четырех. На его экипировке для единоборства значилось имя известного бразильского спортсмена Ренцо Грейси.