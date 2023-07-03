Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс завоевал бронзу чемпионата по джиу-джитсу
Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс принял участие в состязании Мировой лиги джиу-джитсу 2023 года.
Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс принял участие в состязании Мировой лиги джиу-джитсу 2023 года.
Музыканту удалось получить почетное третье место. Поддержать певца пришла его возлюбленная, актриса Минка Келли.
Мероприятие проходило в павильоне на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail. 35-летний Рейнольдс состязался в возрастной категории Masters (от 30 лет) и победил в трех схватках из четырех. На его экипировке для единоборства значилось имя известного бразильского спортсмена Ренцо Грейси.
В прошлом месяце лидер Imagine Dragons был замечен со своей девушкой в заведении Bourbon Room на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Там музыкант вживую спел хит 2017 года Whatever It Takes для больной раком девочки.