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16:30 (мск), источник: Звук

Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс завоевал бронзу чемпионата по джиу-джитсу

Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс принял участие в состязании Мировой лиги джиу-джитсу 2023 года.

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Источник: AFP 2022

Музыканту удалось получить почетное третье место. Поддержать певца пришла его возлюбленная, актриса Минка Келли.

Мероприятие проходило в павильоне на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, передает Daily Mail. 35-летний Рейнольдс состязался в возрастной категории Masters (от 30 лет) и победил в трех схватках из четырех. На его экипировке для единоборства значилось имя известного бразильского спортсмена Ренцо Грейси.

В прошлом месяце лидер Imagine Dragons был замечен со своей девушкой в заведении Bourbon Room на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Там музыкант вживую спел хит 2017 года Whatever It Takes для больной раком девочки.

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