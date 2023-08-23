Российские самбисты стали лидерами общего зачета Кубка мира

Российские спортсмены в ходе турнира завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место заняла национальная команда Казахстана, выиграв 5 золотых и 11 бронзовых наград. Тройку лидеров замкнула сборная Узбекистана, на счету которой 3 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Сегодня, в среду, во второй день соревнований обладателями золотых медалей стали Татьяна Федорова в весовой категории до 50 кг, Ангелина Коробкина — до 54 кг, Алена Алехина — до 59 кг, Екатерина Дорошенко — до 65 кг, Таисия Киреева — до 72 кг, Елена Алленова — до 80 кг, Федор Дурыманов — до 64 кг, Ренас Зайнутдинов — до 71 кг, Абдулхалим Джаватханов — до 98 кг.