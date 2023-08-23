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20:00 (мск), источник: Московский комсомолец

Российские самбисты стали лидерами общего зачета Кубка мира

Российские самбисты стали победителями общего зачета Кубка мира в Киргизии, завоевав в общей сложности 32 награды.

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Российские спортсмены в ходе турнира завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место заняла национальная команда Казахстана, выиграв 5 золотых и 11 бронзовых наград. Тройку лидеров замкнула сборная Узбекистана, на счету которой 3 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Сегодня, в среду, во второй день соревнований обладателями золотых медалей стали Татьяна Федорова в весовой категории до 50 кг, Ангелина Коробкина — до 54 кг, Алена Алехина — до 59 кг, Екатерина Дорошенко — до 65 кг, Таисия Киреева — до 72 кг, Елена Алленова — до 80 кг, Федор Дурыманов — до 64 кг, Ренас Зайнутдинов — до 71 кг, Абдулхалим Джаватханов — до 98 кг.

Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходил с 22 по 23 августа в киргизском городе Чолпон‑Ата. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

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