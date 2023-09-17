Усманов вышел в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в весе до 79 кг

Чемпионат мира по борьбе проходит с 16 по 24 сентября в сербском Белграде. Это второй подряд чемпионат мира для Белграда. В программу чемпионата включены соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. В этом году по решению Объединненого мира борьбы на турнир в качестве нейтральных спортсменов допущены россияне и беларусы.