Заурбек Сидаков вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Сидаков победил азербайджанца Турана Байрамова со счётом 5:1 в полуфинале чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 74 кг. В финале россиянин встретится с Карлом Дейком из США.

Кроме того, после этой победы Заурбек Сидаков принёс для России первую лицензию на Олимпийские игры в Париже. Однако Международный Олимпийский комитет на данный момент не огласил регламент участия российских спортсменов. Таким образом, пока что эту лицензию можно признать только по спортивному принципу.