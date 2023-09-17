Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Гавр
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Оренбург
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Аталанта
32
Футбол. Зарубежный
18:30
Эвертон
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
18:30
Дармштадт
Боруссия М
33
Футбол. Зарубежный
18:05
Марсель
Тулуза
00
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Шинник
20
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Альмерия
21
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Сокол
53
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Сибирь
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Зенит
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Вердер
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Челси
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Нант
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Брест
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Сассуоло
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Лечче
11
Футбол. Первая лига
16:00
Кубань
Акрон
01
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Осасуна
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Факел
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Монако
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Удинезе
00
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Химки
31
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянин Магомедов уступил американцу Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов уступил американцу Виталию Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе.

Наверх
Источник: UNITED WORLD WRESTLING

Спортсмены боролись за победу в весовой категории до 61 кг.

Чемпионат мира по вольной борьбе. Вес до 61 кг.

1. Виталий Оруджев (США)
2. Абасгаджи Магомедов (Россия)
3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).

Отметим, что это первая медаль, завоёванная российскими борцами на текущем чемпионате мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде в Париже. Что будет дальше?
Связали и украли часы. Братья-бойцы из России арестованы в Таиланде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь