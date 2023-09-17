Россиянин Магомедов уступил американцу Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе

Источник: UNITED WORLD WRESTLING

Спортсмены боролись за победу в весовой категории до 61 кг.

Чемпионат мира по вольной борьбе. Вес до 61 кг.

1. Виталий Оруджев (США)

2. Абасгаджи Магомедов (Россия)

3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).