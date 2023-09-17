Россиянин Магомедов уступил американцу Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов уступил американцу Виталию Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе.
Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов уступил американцу Виталию Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе.
Спортсмены боролись за победу в весовой категории до 61 кг.
Чемпионат мира по вольной борьбе. Вес до 61 кг.
1. Виталий Оруджев (США)
2. Абасгаджи Магомедов (Россия)
3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).
Отметим, что это первая медаль, завоёванная российскими борцами на текущем чемпионате мира.