Российский дзюдоист получил золотую медаль майского чемпионата мира

Тасоев в мае на чемпионате мира в финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг уступил французу Тедди Ринеру, трехкратному олимпийскому чемпиону. В дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось Ринеру, ставшему 12-кратным чемпионом мира. После IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву, а затем присудила россиянину золотую медаль, признав победителями обоих спортсменов.