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20 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Российский дзюдоист получил золотую медаль майского чемпионата мира

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира в Дохе, сообщается в Telegram-канале Федерации дзюдо России.

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Источник: Пресс-служба Федерации дзюдо России

Федерация опубликовала фотографию Тасоева в тренировочном зале с медалью в руке.

Тасоев в мае на чемпионате мира в финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг уступил французу Тедди Ринеру, трехкратному олимпийскому чемпиону. В дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось Ринеру, ставшему 12-кратным чемпионом мира. После IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву, а затем присудила россиянину золотую медаль, признав победителями обоих спортсменов.

Тасоеву 25 лет, на его счету также две бронзовые награды мировых первенств, золото и серебро чемпионатов Европы и Европейских игр.

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