Российский дзюдоист получил золотую медаль майского чемпионата мира
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира в Дохе, сообщается в Telegram-канале Федерации дзюдо России.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира в Дохе, сообщается в Telegram-канале Федерации дзюдо России.
Федерация опубликовала фотографию Тасоева в тренировочном зале с медалью в руке.
Тасоев в мае на чемпионате мира в финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг уступил французу Тедди Ринеру, трехкратному олимпийскому чемпиону. В дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным. Через несколько секунд победное действие удалось Ринеру, ставшему 12-кратным чемпионом мира. После IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву, а затем присудила россиянину золотую медаль, признав победителями обоих спортсменов.
Тасоеву 25 лет, на его счету также две бронзовые награды мировых первенств, золото и серебро чемпионатов Европы и Европейских игр.